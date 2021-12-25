Мурашко рассказал, что "омикрон" маскируется под грипп
Ранее он сообщил, что новую мутацию начали выявлять у граждан, которые не посещали другие страны в последнее время.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. © ТАСС / Савостьянов Сергей
Симптомы нового штамма коронавируса "омикрон" довольно схожи с признаками обыкновенного гриппа, поэтому при его выявлении важна дифференциальная диагностика, рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
"Особенности клиники [омикрон-штамма] — мы видим, что маскируется под гриппозоподобное течение заболевания. Поэтому дифференциальная диагностика с использованием быстрых средств диагностики новой коронавирусной инфекции важна", — сказал он во время визита в Донской инфекционный центр.
Ранее Мурашко сообщил, что в России были выявлены первые незавозные случаи заражения "омикроном" у граждан, которые в последние несколько недель не посещали другие страны.
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