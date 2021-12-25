Мурашко рассказал, что "омикрон" маскируется под грипп

Симптомы нового штамма коронавируса "омикрон" довольно схожи с признаками обыкновенного гриппа, поэтому при его выявлении важна дифференциальная диагностика, рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"Особенности клиники [омикрон-штамма] — мы видим, что маскируется под гриппозоподобное течение заболевания. Поэтому дифференциальная диагностика с использованием быстрых средств диагностики новой коронавирусной инфекции важна", — сказал он во время визита в Донской инфекционный центр.