Мурашко заявил, что все тесты для диагностики ковида определяют омикрон-штамм
Об этом Министр здравоохранения России рассказал в ходе своей поездки в Ростов-на-Дону. Он уточнил, что речь идёт обо всех тест-системах, которые созданы и находятся сейчас на рынке.
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что имеющиеся тест-системы для диагностики коронавируса выявляют новый штамм вируса "омикрон". Об этом он рассказал журналистам во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.
"Мы видим, что все тесты, которые сегодня созданы и находятся на рынке, работают для диагностики новой коронавирусной инфекции, в том числе вызванной штаммом "омикрон", — сказал он.
Ранее Мурашко заявил, что "омикрон" распространяется значительно быстрее других штаммов. Министр также добавил, что дети чаще болеют этим вариантом коронавируса.
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