Мурашко заявил, что все тесты для диагностики ковида определяют омикрон-штамм

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что имеющиеся тест-системы для диагностики коронавируса выявляют новый штамм вируса "омикрон". Об этом он рассказал журналистам во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

"Мы видим, что все тесты, которые сегодня созданы и находятся на рынке, работают для диагностики новой коронавирусной инфекции, в том числе вызванной штаммом "омикрон", — сказал он.