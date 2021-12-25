Начальник отдела Россельхознадзора найден мёртвым в рабочем кабинете

Умер начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Игорь Ртищев. Он работал в сфере государственного ветеринарного, фитосанитарного и земельного надзора.

Тело госслужащего было обнаружено сегодня утром в рабочем кабинете. Причина его смерти устанавливается, сообщает телеканал "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.