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Начальник отдела Россельхознадзора найден мёртвым в рабочем кабинете

В настоящий момент устанавливается причина смерти госслужащего.

25 декабря, 09:41
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<p>Фото © Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям</p>

Фото © Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям

Умер начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Игорь Ртищев. Он работал в сфере государственного ветеринарного, фитосанитарного и земельного надзора.

Тело госслужащего было обнаружено сегодня утром в рабочем кабинете. Причина его смерти устанавливается, сообщает телеканал "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.

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Ранее на 92-м году жизни умер председатель совета ветеранов МВД Иван Шилов. Генерал-полковник был награждён за многолетнюю и плодотворную службу орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, нагрудным знаком "Почётный сотрудник МВД".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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