Начальник отдела Россельхознадзора найден мёртвым в рабочем кабинете
В настоящий момент устанавливается причина смерти госслужащего.
Фото © Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям
Умер начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Игорь Ртищев. Он работал в сфере государственного ветеринарного, фитосанитарного и земельного надзора.
Тело госслужащего было обнаружено сегодня утром в рабочем кабинете. Причина его смерти устанавливается, сообщает телеканал "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.
Ранее на 92-м году жизни умер председатель совета ветеранов МВД Иван Шилов. Генерал-полковник был награждён за многолетнюю и плодотворную службу орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, нагрудным знаком "Почётный сотрудник МВД".
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