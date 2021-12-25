"Локомотив" на выезде выиграл у "Амура" в матче регулярного чемпионата КХЛ
У ярославцев по шайбе забросили Егор Коршков, Георгий Иванов, Денис Алексеев и Рид Буше.
Фото © ХК "Локомотив"
Ярославский "Локомотив" на выезде победил хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе "железнодорожников" по шайбе забросили Егор Коршков, Георгий Иванов, Денис Алексеев и Рид Буше. У хозяев отличились Данил Файзуллин и Дмитрий Архипов.
В другом матче игрового дня "Адмирал" на своей площадке во Владивостоке победил в серии буллитов нижнекамский "Нефтехимик" — 3:2.
"Локомотив", набрав 54 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На востоке "Нефтехимик" с 42 баллами идёт седьмым, "Амур" (38) — десятый, "Адмирал" (27) — 11-й.
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