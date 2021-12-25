"Локомотив" на выезде выиграл у "Амура" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Ярославский "Локомотив" на выезде победил хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе "железнодорожников" по шайбе забросили Егор Коршков, Георгий Иванов, Денис Алексеев и Рид Буше. У хозяев отличились Данил Файзуллин и Дмитрий Архипов.

В другом матче игрового дня "Адмирал" на своей площадке во Владивостоке победил в серии буллитов нижнекамский "Нефтехимик" — 3:2.