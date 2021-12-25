НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Локомотив" на выезде выиграл у "Амура" в матче регулярного чемпионата КХЛ

У ярославцев по шайбе забросили Егор Коршков, Георгий Иванов, Денис Алексеев и Рид Буше.

25 декабря, 10:39
<p>Фото © ХК "Локомотив"</p>

Фото © ХК "Локомотив"

Ярославский "Локомотив" на выезде победил хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе "железнодорожников" по шайбе забросили Егор Коршков, Георгий Иванов, Денис Алексеев и Рид Буше. У хозяев отличились Данил Файзуллин и Дмитрий Архипов.

В другом матче игрового дня "Адмирал" на своей площадке во Владивостоке победил в серии буллитов нижнекамский "Нефтехимик" — 3:2.

"Оскорбление всего народа": Как на матче КХЛ перепутали Палау и Белоруссию и включили не тот гимн

"Оскорбление всего народа": Как на матче КХЛ перепутали Палау и Белоруссию и включили не тот гимн

"Локомотив", набрав 54 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На востоке "Нефтехимик" с 42 баллами идёт седьмым, "Амур" (38) — десятый, "Адмирал" (27) — 11-й.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1