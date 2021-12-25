Боец ММА Джесси Хенри погиб при взрыве шины
На профессиональном ринге он дебютировал в ноябре, на его счету уже было две победы и два поражения.
Джесси Хенри © Instagram / overtime_mma
28-летний американский профессиональный боец смешанного стиля (MMA) Джесси Хенри погиб во время взрыва на своей основной работе. Молодой человек был пожарным, сообщает MMA Junkie.
Во время своей смены спортсмен ремонтировал пожарную машину. Внезапно покрышка взорвалась, датчик давления в шине отлетел и ударился о его голову. Хенри доставили в больницу, однако спасти не смогли. В ноябре боец дебютировал в профессиональных MMA, на его счету уже было две победы и два поражения. У него осталась девятилетняя дочь.
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