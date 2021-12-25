Боец ММА Джесси Хенри погиб при взрыве шины

Во время своей смены спортсмен ремонтировал пожарную машину. Внезапно покрышка взорвалась, датчик давления в шине отлетел и ударился о его голову. Хенри доставили в больницу, однако спасти не смогли. В ноябре боец дебютировал в профессиональных MMA, на его счету уже было две победы и два поражения. У него осталась девятилетняя дочь.