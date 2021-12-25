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Мурашко: Более 11 тысяч человек болеют коронавирусом в Ростовской области

По словам главы Минздрава, более 500 человек находятся в реанимации, из них к аппаратам ИВЛ подключено 46 человек в крайне тяжёлом состоянии.

25 декабря, 09:57
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

На сегодняшний день в Ростовской области заражены коронавирусом более 11 тысяч человек. Об этом в субботу на пресс-конференции заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"На территории региона активно болеющих пациентов более 11 тысяч. Более 2,6 тысячи человек находятся в стационарах, более 500 человек находятся в реанимационных отделениях, из них 46 человек находятся на аппаратах ИВЛ, это крайне тяжёлые пациенты", — сообщил он.

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По последним данным, количество случаев заражения ковидом в регионе выросло до 190 614, выздоровело 168 695 человек, умерло 9443. На данный момент в области в связи с пандемией действуют ограничения и проводится обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.

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Ранее Лайф сообщал, что в России второй день подряд выявляют менее 25 тысяч случаев ковида за сутки. При этом выздоровели и выписались из больниц более 42 тысяч человек, поборовших болезнь.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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