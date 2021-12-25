Мурашко: Более 11 тысяч человек болеют коронавирусом в Ростовской области

На сегодняшний день в Ростовской области заражены коронавирусом более 11 тысяч человек. Об этом в субботу на пресс-конференции заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"На территории региона активно болеющих пациентов более 11 тысяч. Более 2,6 тысячи человек находятся в стационарах, более 500 человек находятся в реанимационных отделениях, из них 46 человек находятся на аппаратах ИВЛ, это крайне тяжёлые пациенты", — сообщил он.

По последним данным, количество случаев заражения ковидом в регионе выросло до 190 614, выздоровело 168 695 человек, умерло 9443. На данный момент в области в связи с пандемией действуют ограничения и проводится обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.