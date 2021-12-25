Эксперт Едидин объяснил необходимость в оборотных штрафах для Meta

Заместитель генерального директора по правовым вопросам АНО "ИРИ" Борис Едидин прокомментировал в беседе с Лайфом решение суда о назначении оборотного штрафа в отношении компании Meta (Facebook), отметив, что применение подобных санкций направлено на стимулирование ИТ-компаний пересмотреть свою контентную политику в стране.

"Если иностранные технологические компании работают на российском рынке, получают здесь прибыль, они должны исполнять нормы наших законов, какими бы они ни были. Применение штрафов направлено на стимулирование ИТ-компаний пересмотреть свою контентную политику в России и более внимательно относиться к требованиям действующего законодательства. Штрафы не единственные рычаги", — пояснил Борис Едидин.