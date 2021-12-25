Эксперт Едидин объяснил необходимость в оборотных штрафах для Meta
Иностранную компанию наказали за систематическое неудаление запрещённой в РФ информации.
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Заместитель генерального директора по правовым вопросам АНО "ИРИ" Борис Едидин прокомментировал в беседе с Лайфом решение суда о назначении оборотного штрафа в отношении компании Meta (Facebook), отметив, что применение подобных санкций направлено на стимулирование ИТ-компаний пересмотреть свою контентную политику в стране.
"Если иностранные технологические компании работают на российском рынке, получают здесь прибыль, они должны исполнять нормы наших законов, какими бы они ни были. Применение штрафов направлено на стимулирование ИТ-компаний пересмотреть свою контентную политику в России и более внимательно относиться к требованиям действующего законодательства. Штрафы не единственные рычаги", — пояснил Борис Едидин.
Собеседник Лайфа напомнил, что с 1 января ещё вступит в силу закон о "приземлении" крупных иностранных IT-компаний в России, который в том числе включает запрет на распространение рекламы, ограничение на проведение платежей и другие меры, способные повлиять на экономические показатели деятельности компаний в России.
Кстати, в пятницу суд в Москве назначил компании Google оборотный штраф в размере более чем 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещённой в РФ информации. В Google заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги. Оборотный штраф в 1,9 млрд рублей за те же нарушения получила и компании Meta (Facebook).
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