Пушков назвал введение оборотных штрафов для Meta и Google неизбежным

Оборотные штрафы, которые суд России назначил компаниям Meta Platforms (Facebook) и Google, являются следствием постоянной политики уклонения от исполнения законов РФ. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков заявил в своём телеграм-канале.

Он отметил, что эти зарубежные компании из года в год не выполняют требования Роскомнадзора. И при таких условиях введение оборотных штрафов в отношении Meta и Google было неизбежно, подчеркнул сенатор.

"При занятой IT-гигантами позиции частичного, неполного исполнения наших законов, постоянного перетягивания каната с российским регулятором, так называемые оборотные штрафы были вопросом времени. Если в компаниях не предполагали такого развития событий, это означает, что они плохо слушали или вовсе не слушали, о чём их много раз предупреждали", — написал Пушков в посте.

По его мнению, если руководство компаний считает, что сможет навязать России свои "правила сообщества" вместо российских законов, то глубоко заблуждается.