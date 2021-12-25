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Пушков назвал введение оборотных штрафов для Meta и Google неизбежным

Сенатор отметил, что эти зарубежные компании из года в год не выполняют требования Роскомнадзора.

25 декабря, 09:55
<p>Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Оборотные штрафы, которые суд России назначил компаниям Meta Platforms (Facebook) и Google, являются следствием постоянной политики уклонения от исполнения законов РФ. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков заявил в своём телеграм-канале.

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Он отметил, что эти зарубежные компании из года в год не выполняют требования Роскомнадзора. И при таких условиях введение оборотных штрафов в отношении Meta и Google было неизбежно, подчеркнул сенатор.

"При занятой IT-гигантами позиции частичного, неполного исполнения наших законов, постоянного перетягивания каната с российским регулятором, так называемые оборотные штрафы были вопросом времени. Если в компаниях не предполагали такого развития событий, это означает, что они плохо слушали или вовсе не слушали, о чём их много раз предупреждали", — написал Пушков в посте.

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По его мнению, если руководство компаний считает, что сможет навязать России свои "правила сообщества" вместо российских законов, то глубоко заблуждается.

Ранее Роскомнадзор пригрозил Google и Meta новыми оборотными штрафами. На текущий момент неудалёнными остаются более двух с половиной тысяч запрещённых материалов в Facebook и Instagram, сообщили в ведомстве.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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