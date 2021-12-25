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Путин не планирует международные поездки до открытия Олимпиады в Пекине

Ранее российский лидер говорил о том, что собирается лично посетить церемонию, которая пройдёт в феврале 2022 года.

25 декабря, 17:32
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Президент России Владимир Путин не планирует совершать международные поездки до открытия Олимпиады в Пекине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, до Пекина пока ничего не запланировано, эта первой будет поездка. Зато будут разные международные контакты у нас в России", — передаёт его слова ТАСС.

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Ранее Путин назвал ошибкой бойкот США Олимпиады в Пекине. По мнению президента, Запад не сможет подобными шагами сдержать развитие Китая и только зря использует спорт в этих целях.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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