Путин не планирует международные поездки до открытия Олимпиады в Пекине
Ранее российский лидер говорил о том, что собирается лично посетить церемонию, которая пройдёт в феврале 2022 года.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей
Президент России Владимир Путин не планирует совершать международные поездки до открытия Олимпиады в Пекине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, до Пекина пока ничего не запланировано, эта первой будет поездка. Зато будут разные международные контакты у нас в России", — передаёт его слова ТАСС.
Ранее Путин назвал ошибкой бойкот США Олимпиады в Пекине. По мнению президента, Запад не сможет подобными шагами сдержать развитие Китая и только зря использует спорт в этих целях.
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