Более 20 автомобилей столкнулись на трассе в Мордовии









В Мордовии произошла массовая авария. На 1-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск столкнулось 24 машины, в том числе автомобиль пожарной службы. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

"По предварительным данным, в массовом ДТП пострадало четыре человека, которые с различными травмами были доставлены в лечебные учреждения города", — уточнили в ведомстве.