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Более 20 автомобилей столкнулись на трассе в Мордовии

В лечебные учреждения были доставлены четверо пострадавших.

25 декабря, 17:10

Массовое ДТП в Мордовии. Фото © VK / Пропаганда УГИБДД Мордовии

  • Массовое ДТП, произошедшее на 1-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск. Фото © VK / Пропаганда УГИБДД Мордовии
    Массовое ДТП, произошедшее на 1-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск. Фото © VK / Пропаганда УГИБДД Мордовии
  • Массовое ДТП, произошедшее на 1-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск. Фото © VK / Пропаганда УГИБДД Мордовии
    Массовое ДТП, произошедшее на 1-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск. Фото © VK / Пропаганда УГИБДД Мордовии
  • Массовое ДТП, произошедшее на 1-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск. Фото © VK / Пропаганда УГИБДД Мордовии
    Массовое ДТП, произошедшее на 1-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск. Фото © VK / Пропаганда УГИБДД Мордовии
  • Массовое ДТП, произошедшее на 1-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск. Фото © VK / Пропаганда УГИБДД Мордовии
    Массовое ДТП, произошедшее на 1-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск. Фото © VK / Пропаганда УГИБДД Мордовии

Массовое ДТП, произошедшее на 1-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск. Фото © VK / Пропаганда УГИБДД Мордовии

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В Мордовии произошла массовая авария. На 1-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск столкнулось 24 машины, в том числе автомобиль пожарной службы. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

"По предварительным данным, в массовом ДТП пострадало четыре человека, которые с различными травмами были доставлены в лечебные учреждения города", — уточнили в ведомстве.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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