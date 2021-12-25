Более 20 автомобилей столкнулись на трассе в Мордовии
В лечебные учреждения были доставлены четверо пострадавших.
Массовое ДТП в Мордовии. Фото © VK / Пропаганда УГИБДД Мордовии
В Мордовии произошла массовая авария. На 1-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск столкнулось 24 машины, в том числе автомобиль пожарной службы. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.
"По предварительным данным, в массовом ДТП пострадало четыре человека, которые с различными травмами были доставлены в лечебные учреждения города", — уточнили в ведомстве.
Ранее пять человек погибли в страшном ДТП на Алтае. Авария произошла в Онгудайском районе на 670-м километре Чуйского тракта.
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