Вооружённого юношу поймали у Виндзорского замка, где Елизавета II отмечает Рождество

В Англии 19-летний вооружённый юноша штурмом прорвался на территорию Виндзорского замка, но сотрудники полиции задержали разбойника и заключили под стражу. А между прочим, в резиденции в настоящее время празднует Рождество с семьёй королева Великобритании Елизавета II.

"Мужчина был арестован по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении боевым оружием. В настоящее время он остаётся под стражей", — говорится в сообщении, размещённом на сайте британской полиции.

По словам правоохранителей, мужчина проник на территорию Виндзорского замка, но внутрь резиденции ему не удалось попасть. Королевскую семью уже проинформировали об инциденте. Опасности для общества нет, уверяют сотрудники полиции.