Сильный ветер сорвал крышу пятиэтажки в Чувашии

В городе Мариинский Посад в Чувашии сильный ветер разрушил шиферную кровлю одного из пятиэтажных домов города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"В 16:20 25 декабря в городе Мариинский Посад из-за порывов ветра произошло разрушение части шиферной кровли пятиэтажного 61-квартирного панельного жилого дома, расположенного по адресу улица Николаева, 98. Пострадавших в результате ЧП нет", — говорится в сообщении.

Как уточняется, в аварийном доме 1989 года постройки проживают 130 человек, 20 из них — дети. На данный момент спасатели оказывают местным жителям необходимую помощь.