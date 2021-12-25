Сильный ветер сорвал крышу пятиэтажки в Чувашии
Пострадавших в результате ЧП нет. На данный момент спасатели оказывают местным жителям необходимую помощь.
В городе Мариинский Посад в Чувашии сильный ветер разрушил шиферную кровлю одного из пятиэтажных домов города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
"В 16:20 25 декабря в городе Мариинский Посад из-за порывов ветра произошло разрушение части шиферной кровли пятиэтажного 61-квартирного панельного жилого дома, расположенного по адресу улица Николаева, 98. Пострадавших в результате ЧП нет", — говорится в сообщении.
Как уточняется, в аварийном доме 1989 года постройки проживают 130 человек, 20 из них — дети. На данный момент спасатели оказывают местным жителям необходимую помощь.
Ранее МЧС экстренно предупредило о возможных оползнях, селях и подъёме воды в реках Кубани. Непогода затронула Новороссийск, Анапу, Геленджик, Горячий Ключ, а также Абинский, Крымский, Северский, Туапсинский районы.
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