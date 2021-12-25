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Сильный ветер сорвал крышу пятиэтажки в Чувашии

Пострадавших в результате ЧП нет. На данный момент спасатели оказывают местным жителям необходимую помощь.

25 декабря, 16:58
<p>Фото © <a href="https://21.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4640934" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Чувашской Республике</a></p>

Фото © ГУ МЧС России по Чувашской Республике

В городе Мариинский Посад в Чувашии сильный ветер разрушил шиферную кровлю одного из пятиэтажных домов города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"В 16:20 25 декабря в городе Мариинский Посад из-за порывов ветра произошло разрушение части шиферной кровли пятиэтажного 61-квартирного панельного жилого дома, расположенного по адресу улица Николаева, 98. Пострадавших в результате ЧП нет", — говорится в сообщении.

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Как уточняется, в аварийном доме 1989 года постройки проживают 130 человек, 20 из них — дети. На данный момент спасатели оказывают местным жителям необходимую помощь.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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