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МЧС экстренно предупредило о возможных оползнях, селях и подъёме воды в реках Кубани

Непогода затронула Новороссийск, Анапу, Геленджик, Горячий Ключ, а также Абинский, Крымский, Северский, Туапсинский районы.

25 декабря, 14:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Жителей Кубани предупредили о возможных происшествиях из-за непогоды, ухудшение погодных условий уже зафиксировано в восьми муниципалитетах региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Непогода затронула Новороссийск, Анапу, Геленджик, Горячий Ключ, а также Абинский, Крымский, Северский, Туапсинский районы. До конца суток 26 декабря в этих муниципалитетах ожидаются подъём уровня воды, оползни и сели.

Также в течение дня 25 декабря и ночью 26 декабря в Анапе, Новороссийске и Джубге ожидается сильный дождь, а в Новороссийске прогнозируется ветер южный, юго-западный 13–18 м/с, порывы 23–28 м/с. В связи с этим в Новороссийске, Геленджике и Северском районе действует режим "Повышенная готовность".

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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