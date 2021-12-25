МЧС экстренно предупредило о возможных оползнях, селях и подъёме воды в реках Кубани

Жителей Кубани предупредили о возможных происшествиях из-за непогоды, ухудшение погодных условий уже зафиксировано в восьми муниципалитетах региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Непогода затронула Новороссийск, Анапу, Геленджик, Горячий Ключ, а также Абинский, Крымский, Северский, Туапсинский районы. До конца суток 26 декабря в этих муниципалитетах ожидаются подъём уровня воды, оползни и сели.

Также в течение дня 25 декабря и ночью 26 декабря в Анапе, Новороссийске и Джубге ожидается сильный дождь, а в Новороссийске прогнозируется ветер южный, юго-западный 13–18 м/с, порывы 23–28 м/с. В связи с этим в Новороссийске, Геленджике и Северском районе действует режим "Повышенная готовность".