Баржа с пассажирами села на мель у берегов Владивостока

Пассажирская баржа, на борту которой четыре человека, села на мель у берегов Владивостока. Спасатели решают вопрос об эвакуации, сообщил РИА "Новости" представитель мэрии.

Известно, что баржа застряла возле острова Клыкова. Суда-спасатели не могут подойти близко. Поэтому решено для эвакуации привлечь вертолёт. Пострадавших нет, пассажиры "находятся в тепле, на барже есть электричество", уточнил собеседник. Предположительно, ЧП произошло из-за поломки судоходного винта. Приморская транспортная прокуратура сообщила, что проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности плавания, также даст оценку организации спасательной операции.