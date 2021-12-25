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Баржа с пассажирами села на мель у берегов Владивостока

Спасатели планируют привлечь к эвакуации людей вертолёт.

25 декабря, 14:38

Фото © Pixabay

Пассажирская баржа, на борту которой четыре человека, села на мель у берегов Владивостока. Спасатели решают вопрос об эвакуации, сообщил РИА "Новости" представитель мэрии.

Известно, что баржа застряла возле острова Клыкова. Суда-спасатели не могут подойти близко. Поэтому решено для эвакуации привлечь вертолёт. Пострадавших нет, пассажиры "находятся в тепле, на барже есть электричество", уточнил собеседник. Предположительно, ЧП произошло из-за поломки судоходного винта. Приморская транспортная прокуратура сообщила, что проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности плавания, также даст оценку организации спасательной операции.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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