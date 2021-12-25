Извержение вулкана на острове Пальма прекратилось спустя три месяца

Напомним, извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма началось 19 сентября в 15:12 по местному времени. В результате было уничтожено около 700 строений, шесть тысяч человек пришлось эвакуировать. При этом данное число может увеличиться до десяти тысяч. Район, где лава дошла до Атлантики, был объявлен зоной отчуждения. Сообщалось также об одном погибшем в результате стихии. Кстати, это извержение стало самым продолжительным за всю историю острова. До этого рекорд был зафиксирован в 1585 году, когда на Пальме вулкан буйствовал 84 дня.