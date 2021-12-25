Извержение вулкана на острове Пальма прекратилось спустя три месяца
Теперь местным предстоит очистить улицы от тонн пепла, который засыпал город тёмно-серой пеленой и даже увеличил площадь острова.
Фото © Twitter / Emilio Morenatti
Эксперты официально заявили о прекращении извержения вулкана на канарском острове Пальма в Испании, которое началось 19 сентября и продлилось три месяца.
Видимая вулканическая активность практически полностью приостановилась ещё в середине декабря, однако специалисты решили подождать, чтобы убедиться, что извержение не возобновится. Сейчас "извержение завершилось", — подчеркнул глава департамента государственного управления, юстиции и безопасности Канарских островов Хулио Перес.
Напомним, извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма началось 19 сентября в 15:12 по местному времени. В результате было уничтожено около 700 строений, шесть тысяч человек пришлось эвакуировать. При этом данное число может увеличиться до десяти тысяч. Район, где лава дошла до Атлантики, был объявлен зоной отчуждения. Сообщалось также об одном погибшем в результате стихии. Кстати, это извержение стало самым продолжительным за всю историю острова. До этого рекорд был зафиксирован в 1585 году, когда на Пальме вулкан буйствовал 84 дня.
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