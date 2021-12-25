Подозреваемый в поджоге "Ленты" в Томске задержан

В Томске оперативники по горячим следам задержали мужчину, который подозревается в поджоге гипермаркета "Лента". Им оказался местный житель 1994 года рождения, сообщается на официальном сайте УМВД России по области.

"В результате проведённого комплекса оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками полиции установлен подозреваемый. В настоящее время он доставляется в территориальный отдел полиции для разбирательства", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.