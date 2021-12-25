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Подозреваемый в поджоге "Ленты" в Томске задержан

В настоящее время его доставляют в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

25 декабря, 14:15
<p>Задержание подозреваемого. Фото © <a href="https://70.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/27666912" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД России по Томской области</a></p>

Задержание подозреваемого. Фото © УМВД России по Томской области

В Томске оперативники по горячим следам задержали мужчину, который подозревается в поджоге гипермаркета "Лента". Им оказался местный житель 1994 года рождения, сообщается на официальном сайте УМВД России по области.

"В результате проведённого комплекса оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками полиции установлен подозреваемый. В настоящее время он доставляется в территориальный отдел полиции для разбирательства", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Камеры сняли покупателя при поджоге гипермаркета "Лента" в Томске

Камеры сняли покупателя при поджоге гипермаркета "Лента" в Томске

Напомним, в Томске загорелся второй за неделю гипермаркет "Лента". Из помещения экстренно эвакуировали около 500 посетителей и 150 сотрудников. Инцидент в отделе фейерверков произошёл около четырёх часов дня по местному времени. Уточняется, что огонь разошёлся на 20 квадратных метров.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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