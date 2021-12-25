Взрываются петарды и фейерверки: В Томске загорелся второй за неделю гипермаркет "Лента"
Из помещения экстренно эвакуировали около 500 посетителей и 150 сотрудников.
Пиротехнические средства взрываются в гипермаркете "Лента" в Томске. Кадры из видео © VK / Siberian
Пиротехнические средства взрываются в гипермаркете "Лента" в Томске. Видео © VK / Siberian
В Томске в одном из гипермаркетов "Лента" произошло возгорание. Об этом сообщает пожарно-спасательная служба МЧС России.
Как следует из опубликованных очевидцами кадров, в магазине на улице Пушкина загорелась пиротехника. Из помещения экстренно эвакуировали около 500 посетителей и 150 сотрудников. Пострадавших при этом нет.
Эвакуированные посетители и сотрудники гипермаркета "Лента" в Томске © VK / "Жизнь Томска"
По данным МЧС, возгорание произошло на площади 20 квадратных метров. Сообщение об этом поступило в службу в 16:14 по местному времени. На место происшествия приехали пожарные, медики и сотрудники полиции. Также известно, что пожар уже удалось ликвидировать.
Ранее крупный пожар вспыхнул в гипермаркете "Лента" в Томске. Из здания эвакуировали более сотни человек. Лайф публиковал видео изнутри магазина, снятое в самом начале пожара. Изначально поджигатель объяснил свои действия тем, что ему "надоело работать", позже он обвинил "голоса в голове", а затем озвучил новую версию и заявил, что его из себя вывели придирки начальницы. По словам источника Лайфа, мужчина работал в гипермаркете всего две недели. Также известно, что он состоял на учёте в психиатрической клинике, но, по данным Лайфа, не появлялся там в течение двух лет.
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