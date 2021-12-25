Князь Монако Альбер увидел "обнадёживающий прогресс" в состоянии жены Шарлен

Княгиня Шарлен пробудет в клинике за пределами страны ещё несколько месяцев. Об этом рассказал изданию People её муж, князь Монако Альбер. Он объяснил, что из-за продолжения лечения его супруга пропустит празднование Рождества. До этого семья уже отметила без княгини именины её детей.

При этом Альбер отметил "обнадёживающий прогресс" в состоянии здоровья жены. Но о возвращении в родной дом говорить пока рано. До выздоровления ещё далеко, и семья не может назвать даже приблизительную дату, когда княгиня воссоединится с детьми и мужем. Известно, что Шарлен проходит длительное лечение в ЮАР, где она уже перенесла ряд операций из-за инфекционного поражения носоглотки.