Более 10 автомобилей столкнулись на трассе М4 в Подмосковье
Причиной аварии стал обильный снегопад, засыпавший дорожное покрытие трассы.
© Телеканал "360"
Массовое ДТП с легковушками, фурами и автобусом произошло в Подмосковье. © Телеканал "360"
Массовое ДТП с участием по меньшей мере 12 автомобилей произошло на трассе М4 в Московской области. Об этом сообщает телеканал "360".
Авария случилась на 87-м километре из-за заснеженного покрытия дороги. Как видно на кадрах с места происшествия, участниками ДТП стали как минимум четыре фуры, автобус и семь легковушек.
"Я ехала в сторону Москвы в 08:47, при выезде из Ступина дорога была заснеженная, но нормальная. Подъезжая к 87-му километру, я ощутила, что машину начинает вести. <...> Увидев впереди машины, я начала тормозить, у меня сработала система ABS, передние колёса заблокировало. Когда я пролетала мимо машин, пытаясь от них увернуться, я увидела автомобили, которые уже влетели в отбойники и в фуры", — рассказала очевидица и одна из участниц аварии.
Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Пока сообщений о пострадавших в результате ДТП не поступало.
Ранее Лайф сообщал, что из-за обильного снегопада в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово были задержаны или отменены почти 70 рейсов.
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