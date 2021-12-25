Более 10 автомобилей столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

"Я ехала в сторону Москвы в 08:47, при выезде из Ступина дорога была заснеженная, но нормальная. Подъезжая к 87-му километру, я ощутила, что машину начинает вести. <...> Увидев впереди машины, я начала тормозить, у меня сработала система ABS, передние колёса заблокировало. Когда я пролетала мимо машин, пытаясь от них увернуться, я увидела автомобили, которые уже влетели в отбойники и в фуры", — рассказала очевидица и одна из участниц аварии.