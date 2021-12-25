Мурашко: Минздрав разработает новые рекомендации по лечению "омикрона"

"Сегодня проведены исследования по оценке эффективности и лечения [коронавируса] , вызванного штаммом "омикрон", лекарственных препаратов... Видим, что нужно будет изменить определённые подходы. Вчера работала уже комиссия экспертов Минздрава, которая вырабатывает новые рекомендации по лечению заболеваний, вызванных новым штаммом", — заявил Мурашко, отметив, что часть позиций уже согласована.

Ранее Мурашко заявил, что все тесты для диагностики ковида определяют омикрон-штамм. Об этом министр здравоохранения России также рассказал в ходе своей поездки в Ростов-на-Дону. Он уточнил, что речь идёт обо всех тест-системах, которые созданы и находятся сейчас на рынке.