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Мурашко: Минздрав разработает новые рекомендации по лечению "омикрона"

Министр при этом ранее рассказал, что все тесты для диагностики ковида определяют новый штамм.

25 декабря, 10:20
<p>Михаил Мурашко. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл.</p>

Михаил Мурашко. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл.

Новые рекомендации по лечению коронавируса, вызванного штаммом "омикрон", планируют разработать специалисты Минздрава, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе посещения нового Донского инфекционного центра.

"Сегодня проведены исследования по оценке эффективности и лечения [коронавируса], вызванного штаммом "омикрон", лекарственных препаратов... Видим, что нужно будет изменить определённые подходы. Вчера работала уже комиссия экспертов Минздрава, которая вырабатывает новые рекомендации по лечению заболеваний, вызванных новым штаммом", — заявил Мурашко, отметив, что часть позиций уже согласована.

Ранее Мурашко заявил, что все тесты для диагностики ковида определяют омикрон-штамм. Об этом министр здравоохранения России также рассказал в ходе своей поездки в Ростов-на-Дону. Он уточнил, что речь идёт обо всех тест-системах, которые созданы и находятся сейчас на рынке.

Мурашко рассказал, что "омикрон" маскируется под грипп

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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