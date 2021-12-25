"Салават Юлаев" третий раз в сезоне КХЛ выиграл у "Автомобилиста"

Уфимский "Салават Юлаев" на своей площадке победил екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:2.

Все свои шайбы хозяева забросили в первом периоде. По разу отличились Александр Кадейкин, Данил Башкиров, Маркус Гранлунд и Павел Коледов. В составе уральцев отличились Станислав Бочаров и Патрис Кормье.

Отметим, что "Салават Юлаев" победил "Автомобилист" уже третий раз в нынешнем сезоне. В сентябре уфимцы одолели соперника на выезде (4:2) и дома (3:2).

"Салават Юлаев" набрал 56 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Автомобилист" с 39 баллами идёт на девятой позиции.