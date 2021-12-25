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"Салават Юлаев" третий раз в сезоне КХЛ выиграл у "Автомобилиста"

Успех команде принесли шайбы Александра Кадейкина, Данила Башкирова, Маркуса Гранлунда и Павла Коледова.

25 декабря, 14:07
<p>Фото © ХК "Салават Юлаев"</p>

Фото © ХК "Салават Юлаев"

Уфимский "Салават Юлаев" на своей площадке победил екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:2.

Все свои шайбы хозяева забросили в первом периоде. По разу отличились Александр Кадейкин, Данил Башкиров, Маркус Гранлунд и Павел Коледов. В составе уральцев отличились Станислав Бочаров и Патрис Кормье.

Отметим, что "Салават Юлаев" победил "Автомобилист" уже третий раз в нынешнем сезоне. В сентябре уфимцы одолели соперника на выезде (4:2) и дома (3:2).

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"Салават Юлаев" набрал 56 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Автомобилист" с 39 баллами идёт на девятой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" — "Автомобилист" — 4:2

Шайбы: Кадейкин 1' (1:0), Бочаров 12' (1:1), Башкиров 14' (2:1), Гранлунд 16' (3:1), Коледов 18' (4:1), Кормье 43' (4:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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