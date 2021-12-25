СКА взял реванш у "Сибири" за поражение в Санкт-Петербурге

Петербургский СКА на выезде победил новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе команды с берегов Невы три очка набрал Антон Бурдасов. Он забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. По голу забили его партнёры по команде Леонид Комаров, Антон Бурдасов и Михаил Воробьёв. У хозяев отличились Ник Шор, Юрки Йокипакка и Никита Сетдиков.

Подопечные Валерия Брагина взяли у "Сибири" реванш за поражение в середине ноября. Тогда СКА проиграл соперникам со счётом 1:2.

СКА набрал 60 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Сибирь" с 48 баллами осталась на шестой позиции на востоке.