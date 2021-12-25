СКА взял реванш у "Сибири" за поражение в Санкт-Петербурге
У победителей три очка набрал Никита Гусев, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи.
Фото © ХК СКА
Петербургский СКА на выезде победил новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В составе команды с берегов Невы три очка набрал Антон Бурдасов. Он забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. По голу забили его партнёры по команде Леонид Комаров, Антон Бурдасов и Михаил Воробьёв. У хозяев отличились Ник Шор, Юрки Йокипакка и Никита Сетдиков.
Подопечные Валерия Брагина взяли у "Сибири" реванш за поражение в середине ноября. Тогда СКА проиграл соперникам со счётом 1:2.
СКА набрал 60 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Сибирь" с 48 баллами осталась на шестой позиции на востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Сибирь" — СКА — 3:4
Шайбы: Комаров 5' (0:1), Гусев 21' (0:2), Шор 26' (1:2), Бурдасов 27' (1:3), Йокипакка 30' (2:3), Сетдиков 33' (3:3), Воробьёв 49' (3:4)
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