В ХМАО сотрудники магазинов теперь обязаны показывать покупателям свои QR-коды

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) сотрудников магазинов с 25 декабря обязали показывать покупателям свой QR-код, который подтверждает, что они вакцинировались от коронавируса. Соответствующее постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на сайте регионального правительства.

"Сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению, обязаны предъявлять двухмерный штриховый код (QR-код), подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесённого заболевания <…> по первой просьбе (требованию) покупателей, лиц, которым оказываются услуги, выполняются работы", — говорится в постановлении.