Иммунолог Костинов заявил о повышенной угрозе заражения ковидом в новогоднюю ночь

Если чересчур весело встретить Новый год, то январь можно провести в больничной палате. Алкоголь и праздничная эйфория способны сыграть злую шутку. Люди расслабляются, перестают соблюдать санитарные ограничения и как итог — ковид. Об этом предупредил иммунолог, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

"В состоянии алкогольного опьянения человек теряет меры предосторожности, которые он должен соблюдать, чтобы не заразиться. Но на иммунную систему алкоголь в новогодние праздники не сильно повлияет, потому что там нужны другие дозы и более длительное время употребления. А так человек будет обниматься, целоваться", — сказал он в беседе с Ura.ru.

Иммунолог обратил внимание, что россияне и без праздников склонны нарушать ограничения: не всегда надевают маски и не соблюдают социальную дистанцию. Что касается роста числа заболевших, то ждать такой негативной перспективы следует в случае стремительного распространения "омикрона" в стране.