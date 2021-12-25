Европа "отметила" Рождество рекордами по числу заболевших омикрон-штаммом

В некоторых европейских странах в канун празднования Рождества зафиксированы рекордные показатели по заболеваемости коронавирусом из-за стремительного распространения штамма "омикрон". Так, в Великобритании за последние 7 дней выявлено 707,3 тысячи заболевших. Это в полтора раза больше, чем неделей ранее, пишет Reuters. Во Франции и Италии зафиксировано 94,1 и 50,5 тысячи. В Ирландии — 11,1 тысячи.







По данным ВОЗ, следует ожидать, что "омикрон" вытеснит другие мутации коронавируса уже в ближайшие сроки. А это неизбежно обернётся всплеском количества заразившихся. В Европе "омикрон" обнаружен уже в 38 странах из 58.





Европа готовится к подобному развитию событий. Страны вводят дополнительные ограничения. В Британии отменили новогодние торжества на Трафальгарской площади, в Нидерландах введён локдаун, а в Германии к 1 января закроют клубы и запретят проводить массовые мероприятия.