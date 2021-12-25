Камеры сняли покупателя при поджоге гипермаркета "Лента" в Томске

Пожар в отделе фейерверков в гипермаркете "Лента" в Томске. Видео © Telegram / "Регион-70 Томск"

Возгорание в гипермаркете "Лента" в Томске могло произойти в результате поджога, камеры сняли устроившего пожар покупателя, сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня в Томске примерно в 16:15 по местному времени (12:15 мск) в гипермаркете "Лента", расположенном по адресу ул. Пушкина, 59, произошло возгорание в отделе пиротехники. Камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога покупателем, сотрудники полиции ищут подозреваемого", — говорится в сообщении.

Несмотря на смог и дым, свидетели пожара бросились тушить возгорание сами. Покупатели и сотрудники гипермаркета достали огнетушители и без сожаления залили продукты и праздничные товары на полках. Возгорание было локализовано уже через 10 минут, его удалось ликвидировать.