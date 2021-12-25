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Володин рассказал о законах, которые вступят в силу с 2022 года

Среди самых значимых из принятых решений спикер Госдумы выделил увеличение материнского капитала, налоговый вычет на спорт, "приземление" IT-гигантов и другие.

25 декабря, 11:49
<p>Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на законы, вступающие в силу с 2022 года. В своём телеграм-канале он отметил, что в уходящем году было принято много важных для россиян законов. И некоторые из них вступают в силу в первом месяце нового года.

Володин рассказал о самых значимых из принятых решений, среди которых выделил увеличение материнского капитала, налоговый вычет на спорт, "приземление" IT-гигантов и других. Также он добавил, что парламентарии защитили права людей, не желающих проходить биометрию. В частности, это не станет основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

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А другое нововведение защитит людей от попадания в "долговую ловушку" и поможет сохранить свои средства, отметил Володин. Речь идёт об ограничении выдачи необеспеченных потребительских кредитов и займов.

"Это решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования: 30% граждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость", — подчеркнул спикер ГД.

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Ранее Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра. Как уточняется, документ не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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