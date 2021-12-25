Два корабля ЧФ выполняют первый межфлотский переход с заходом в Средиземноморье
По возвращении на основную базу кораблям проведут техобслуживание, затем экипажи приступят к плановым задачам.
Минный тральщик "Георгий Курбатов". Фото © ТАСС / Виталий Невар
Отряд кораблей Черноморского флота из корабля противоминной обороны "Георгий Курбатов" и судна тылового обеспечения "Всеволод Бобров" пересёк пролив Гибралтар и вошёл в акваторию Средиземного моря, совершая первый межфлотский переход из Балтийского в Чёрное море, сообщила пресс-служба ЧФ.
"Он осуществил прохождение пролива Гибралтар и вошёл в акваторию Средиземного моря. Для экипажей это первый межфлотский переход, в ходе которого им предстоит преодолеть более 5 тыс. морских миль и провести ряд корабельных учений в соответствии со своим предназначением", — говорится в сообщении.
По возвращении на основную базу Черноморского флота — Севастополь — кораблям проведут техобслуживание, затем экипажи начнут выполнять плановые задачи по предназначению в 2022 учебном году.
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