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Два корабля ЧФ выполняют первый межфлотский переход с заходом в Средиземноморье

По возвращении на основную базу кораблям проведут техобслуживание, затем экипажи приступят к плановым задачам.

25 декабря, 11:43
<p>Минный тральщик "Георгий Курбатов". Фото © ТАСС / Виталий Невар</p>

Минный тральщик "Георгий Курбатов". Фото © ТАСС / Виталий Невар

Отряд кораблей Черноморского флота из корабля противоминной обороны "Георгий Курбатов" и судна тылового обеспечения "Всеволод Бобров" пересёк пролив Гибралтар и вошёл в акваторию Средиземного моря, совершая первый межфлотский переход из Балтийского в Чёрное море, сообщила пресс-служба ЧФ.

"Он осуществил прохождение пролива Гибралтар и вошёл в акваторию Средиземного моря. Для экипажей это первый межфлотский переход, в ходе которого им предстоит преодолеть более 5 тыс. морских миль и провести ряд корабельных учений в соответствии со своим предназначением", — говорится в сообщении.

По возвращении на основную базу Черноморского флота — Севастополь — кораблям проведут техобслуживание, затем экипажи начнут выполнять плановые задачи по предназначению в 2022 учебном году.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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