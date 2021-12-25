Два корабля ЧФ выполняют первый межфлотский переход с заходом в Средиземноморье

Отряд кораблей Черноморского флота из корабля противоминной обороны "Георгий Курбатов" и судна тылового обеспечения "Всеволод Бобров" пересёк пролив Гибралтар и вошёл в акваторию Средиземного моря, совершая первый межфлотский переход из Балтийского в Чёрное море, сообщила пресс-служба ЧФ.

"Он осуществил прохождение пролива Гибралтар и вошёл в акваторию Средиземного моря. Для экипажей это первый межфлотский переход, в ходе которого им предстоит преодолеть более 5 тыс. морских миль и провести ряд корабельных учений в соответствии со своим предназначением", — говорится в сообщении.