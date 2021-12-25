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Санта-Клаус завершил своё ежегодное рождественское путешествие

Волшебник в этом году доставил 7 623 693 263 подарка жителям планеты, а также посетил Международную космическую станцию.

25 декабря, 11:38
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Санта-Клаус завершил своё традиционное кругосветное путешествие. Он поздравил c Рождеством и подарил презенты более чем 7,6 миллиарда детей и взрослых во всём мире. Об этом сообщает объединённое Командование ПВО США и Канады (NORAD) в своём аккаунте в "Твиттере".

"Быстрее звёздного света Санта закончил! Спасибо, что были частью нашей 66-летней праздничной традиции!" — говорится в публикации.

Как сообщается на сайте NORAD, Санта-Клаус в этом году доставил 7 623 693 263 подарка жителям планеты, а также посетил Международную космическую станцию.

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Ранее американские силы ПВО засекли упряжку Санта-Клауса над Москвой. Военные выразили уверенность, что сказочный персонаж, конечно, будет в маске и перчатках, поэтому опасаться по поводу его визита не стоит. Также Лайф рассказывал, что он выпил какао, пролетая над Якутском в волшебных санях. Свой путь волшебник начал на Северном полюсе, первой остановкой стал посёлок Провидения.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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