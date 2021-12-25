Санта-Клаус завершил своё ежегодное рождественское путешествие

Санта-Клаус завершил своё традиционное кругосветное путешествие. Он поздравил c Рождеством и подарил презенты более чем 7,6 миллиарда детей и взрослых во всём мире. Об этом сообщает объединённое Командование ПВО США и Канады (NORAD) в своём аккаунте в "Твиттере".

"Быстрее звёздного света Санта закончил! Спасибо, что были частью нашей 66-летней праздничной традиции!" — говорится в публикации.

Как сообщается на сайте NORAD, Санта-Клаус в этом году доставил 7 623 693 263 подарка жителям планеты, а также посетил Международную космическую станцию.