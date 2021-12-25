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Сбежавших из волгоградской колонии заключённых поймали в Ростовской области

Молодые люди попались на проверке документов у водителя, который вёз их по соседнему региону.

25 декабря, 11:32
<p>Георгий Вязовиков © Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области</p>

Георгий Вязовиков © Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области

В Ростовской области задержали двоих заключённых, которые два дня назад сбежали из колонии-поселения № 3 в Волгограде. О поимке преступников сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Дмитрий Корней © Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области

Дмитрий Корней © Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области

Как уточнили в ведомстве, беглецов обнаружили в автомобиле "рено", который сегодня утром остановили на трассе Котельниково — Песчанокопское. После проверки по базам данных выяснилось, что двое пассажиров иномарки находятся в розыске.

"При проверке по базам ГИБДД полицейские установили, что пассажиры находятся в розыске за совершение побега из исправительного учреждения Волгоградской области", — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал Лайф, оба заключённых — 19-летний Дмитрий Корней и 23-летний Георгий Вязовиков — были осуждены за кражи и должны были отбывать в колонии от двух до трёх с половиной лет.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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