Сбежавших из волгоградской колонии заключённых поймали в Ростовской области
Молодые люди попались на проверке документов у водителя, который вёз их по соседнему региону.
Георгий Вязовиков © Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области
В Ростовской области задержали двоих заключённых, которые два дня назад сбежали из колонии-поселения № 3 в Волгограде. О поимке преступников сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Дмитрий Корней © Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области
Как уточнили в ведомстве, беглецов обнаружили в автомобиле "рено", который сегодня утром остановили на трассе Котельниково — Песчанокопское. После проверки по базам данных выяснилось, что двое пассажиров иномарки находятся в розыске.
"При проверке по базам ГИБДД полицейские установили, что пассажиры находятся в розыске за совершение побега из исправительного учреждения Волгоградской области", — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщал Лайф, оба заключённых — 19-летний Дмитрий Корней и 23-летний Георгий Вязовиков — были осуждены за кражи и должны были отбывать в колонии от двух до трёх с половиной лет.
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