Экс-депутат Рады Мураев указал на подготовку России и США к заключению "большой сделки"

Москва и Вашингтон не допустят развязывания третьей мировой войны, так как в этом случае всего несколько ударов ядерными боеголовками могут поставить под вопрос существование всего человечества. Об этом в эфире украинского телеканала "Наш" заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

"Каждый здравомыслящий человек понимает, что ни завтра, ни после Нового года не будет третьей мировой войны", — подчеркнул он.

По словам бывшего парламентария, на сегодняшний день ядерное вооружение играет роль сдерживающего фактора. Кроме того, Мураев уверен, что переговоры президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена, прошедшие этим летом в Швейцарии, говорят о том, что страны готовятся заключить некую "большую сделку". О том же говорит и отказ Вашингтона от санкций против газопровода "Северный поток — 2", добавил экс-депутат.