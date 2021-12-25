В Швеции повысили уровень боеготовности армии из-за Украины

Там подчеркнули, что готовы к различным вариантам развития событий, связанных с Незалежной.

Швеция повысила уровень боеготовности своих войск. Об этом сообщил главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден, добавив, что обстановка, сложившаяся в связи с кризисом вокруг Украины, вызывает беспокойство.

"Мы привели нашу готовность в соответствие со сложившейся обстановкой. Она серьёзна и вызывает опасения. Естественно, что сейчас мы делаем больше и готовы к более быстрым действиям, чем обычно". Мы готовы к разным вариантам развития ситуации, в том числе и в непосредственной близости от наших границ", — сказал он в интервью Dagens Nyheter.

Бюден добавил, что армия Швеции готова к любой ситуации, в том числе и поблизости к национальной границе. Главнокомандующий также сообщил, что особое внимание уделяется острову Готланд, который находится в Балтийском море. Ранее туда уже были направлены военные, поскольку остров представляет стратегическое значение для страны.