Путин и Вучич обсудили по телефону поставки российского газа в Сербию
Накануне сербский лидер заявил о намерении попросить у Москвы дополнительные шесть миллионов кубометров топлива.
Александр Вучич, Владимир Путин. Фото © Пресс-служба Президента РФ
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели переговоры по телефону и обсудили поставки газа, сообщили в пресс-службе сербского лидера.
"Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договорённостей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объёмы газа, собеседники также говорили о соглашении, которое обеспечивает [Сербии] дополнительные поставки газа", — говорится в сообщении.
Лидеры также отметили постоянный рост экономических связей и подчеркнули, что ожидают скорого подписания соглашения о стратегическом экономическом сотрудничестве. Вучич поблагодарил Путина за поздравления с Новым годом и Рождеством и, в свою очередь, пожелал российскому коллеге доброго здоровья и много успехов в 2022 году на благо российского государства и российского народа, а также российско-сербских отношений.
Ранее Вучич заявил о намерении просить у России больше газа для Сербии. Он отметил, что речь идёт о дополнительных шести миллионах кубометров газа для республики. Сербский лидер ранее сообщал, что страна сэкономила €1 миллиард благодаря низкой цене на газ от России. По словам президента, для страны это стратегический вопрос и по истечении установленного льготного срока он готов снова приехать на переговоры с Путиным.
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