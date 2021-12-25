Путин и Вучич обсудили по телефону поставки российского газа в Сербию

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели переговоры по телефону и обсудили поставки газа, сообщили в пресс-службе сербского лидера.

"Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договорённостей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объёмы газа, собеседники также говорили о соглашении, которое обеспечивает [Сербии] дополнительные поставки газа", — говорится в сообщении.

Лидеры также отметили постоянный рост экономических связей и подчеркнули, что ожидают скорого подписания соглашения о стратегическом экономическом сотрудничестве. Вучич поблагодарил Путина за поздравления с Новым годом и Рождеством и, в свою очередь, пожелал российскому коллеге доброго здоровья и много успехов в 2022 году на благо российского государства и российского народа, а также российско-сербских отношений.