Эксперт Кривенюк поделился лайфхаками по уходу за живой ёлкой в квартире
Человеку, который привозит в дом дерево, должно быть известно, что хвоя едва уснула на зиму.
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Пока в преддверии новогодних праздников люди спешат на базары, чтобы успеть купить самую живую ёлку среди живых, эксперт по выведению елей на продажу в Москве Антон Кривенюк рассказал, как правильно ухаживать за ароматной красавицей в квартире и доме.
"Хвоя не комнатное растение, даже если она в горшке и её корневая система сохранена. Мне кажется, это главное, что должен знать покупатель новогодней живой ели. Несмотря на то что это красиво, экологично и этот бизнес активно развивается, хвое очень трудно хорошо себя чувствовать в комнатном тепле. Отсюда ряд нюансов", — рассказал специалист в беседе с "Мослентой".
По словам Кривенюка, человек, привозящий домой дерево, должен знать, что ель едва уснула на зиму. Меньший стресс от комнатного тепла испытывают растения, которые изначально выращиваются при закрытой корневой системе и по мере роста просто переваливаются из меньших по объёму ёмкостей в большие. А вот росшие не в поле и в тесноте в полуискусственных условиях хуже растут и не выглядят столь привлекательно, пояснил эксперт.
"В идеале покупателю нужно не допустить просыпания растения, по моему опыту, это период продолжительностью в шесть – десять дней. Если занести ель домой, скажем, на неделю, скорее всего, она не пробудится. Её не надо самостоятельно поливать и лучше всего вынести после праздника на улицу, на мороз, а по весне высадить в грунт", — поделился специалист по выведению елей.
А ранее энтомолог Мусолин предупредил о насекомых, прячущихся в живых ёлках. Они неопасны для человека, поэтому, чтобы не навредить ни себе, ни бедным маленьким лесным жителям, лучше отнести их на чердак, где они смогут спокойно перезимовать, отметил эксперт.
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