НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эксперт Кривенюк поделился лайфхаками по уходу за живой ёлкой в квартире

Человеку, который привозит в дом дерево, должно быть известно, что хвоя едва уснула на зиму.

25 декабря, 10:51
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Пока в преддверии новогодних праздников люди спешат на базары, чтобы успеть купить самую живую ёлку среди живых, эксперт по выведению елей на продажу в Москве Антон Кривенюк рассказал, как правильно ухаживать за ароматной красавицей в квартире и доме.

"Хвоя не комнатное растение, даже если она в горшке и её корневая система сохранена. Мне кажется, это главное, что должен знать покупатель новогодней живой ели. Несмотря на то что это красиво, экологично и этот бизнес активно развивается, хвое очень трудно хорошо себя чувствовать в комнатном тепле. Отсюда ряд нюансов", — рассказал специалист в беседе с "Мослентой".

По словам Кривенюка, человек, привозящий домой дерево, должен знать, что ель едва уснула на зиму. Меньший стресс от комнатного тепла испытывают растения, которые изначально выращиваются при закрытой корневой системе и по мере роста просто переваливаются из меньших по объёму ёмкостей в большие. А вот росшие не в поле и в тесноте в полуискусственных условиях хуже растут и не выглядят столь привлекательно, пояснил эксперт.

Названы российские города, где чаще всего покупают искусственные ёлки

Названы российские города, где чаще всего покупают искусственные ёлки

"В идеале покупателю нужно не допустить просыпания растения, по моему опыту, это период продолжительностью в шесть – десять дней. Если занести ель домой, скажем, на неделю, скорее всего, она не пробудится. Её не надо самостоятельно поливать и лучше всего вынести после праздника на улицу, на мороз, а по весне высадить в грунт", — поделился специалист по выведению елей.

А ранее энтомолог Мусолин предупредил о насекомых, прячущихся в живых ёлках. Они неопасны для человека, поэтому, чтобы не навредить ни себе, ни бедным маленьким лесным жителям, лучше отнести их на чердак, где они смогут спокойно перезимовать, отметил эксперт.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1