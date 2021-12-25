Эксперт Кривенюк поделился лайфхаками по уходу за живой ёлкой в квартире

Пока в преддверии новогодних праздников люди спешат на базары, чтобы успеть купить самую живую ёлку среди живых, эксперт по выведению елей на продажу в Москве Антон Кривенюк рассказал, как правильно ухаживать за ароматной красавицей в квартире и доме.

"Хвоя не комнатное растение, даже если она в горшке и её корневая система сохранена. Мне кажется, это главное, что должен знать покупатель новогодней живой ели. Несмотря на то что это красиво, экологично и этот бизнес активно развивается, хвое очень трудно хорошо себя чувствовать в комнатном тепле. Отсюда ряд нюансов", — рассказал специалист в беседе с "Мослентой".

По словам Кривенюка, человек, привозящий домой дерево, должен знать, что ель едва уснула на зиму. Меньший стресс от комнатного тепла испытывают растения, которые изначально выращиваются при закрытой корневой системе и по мере роста просто переваливаются из меньших по объёму ёмкостей в большие. А вот росшие не в поле и в тесноте в полуискусственных условиях хуже растут и не выглядят столь привлекательно, пояснил эксперт.

"В идеале покупателю нужно не допустить просыпания растения, по моему опыту, это период продолжительностью в шесть – десять дней. Если занести ель домой, скажем, на неделю, скорее всего, она не пробудится. Её не надо самостоятельно поливать и лучше всего вынести после праздника на улицу, на мороз, а по весне высадить в грунт", — поделился специалист по выведению елей.