Мужчина напал с ножом на охранницу травмпункта в Домодедове

В подмосковном Домодедове пьяный мужчина напал с ножом на сотрудницу охраны травмпункта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. По данным полиции, инцидент произошёл на улице Пирогова.

"По указанному адресу незамедлительно прибыли полицейские, которые задержали и доставили в отдел полиции жителя Москвы 1968 года рождения, подозреваемого в совершении противоправного деяния", — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В МВД по Московской области добавили, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту инцидента проводится проверка.