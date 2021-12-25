Мужчина напал с ножом на охранницу травмпункта в Домодедове
В результате происшествия пострадавшая была госпитализирована, по факту инцидента проводится проверка.
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В подмосковном Домодедове пьяный мужчина напал с ножом на сотрудницу охраны травмпункта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. По данным полиции, инцидент произошёл на улице Пирогова.
"По указанному адресу незамедлительно прибыли полицейские, которые задержали и доставили в отдел полиции жителя Москвы 1968 года рождения, подозреваемого в совершении противоправного деяния", — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
В МВД по Московской области добавили, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту инцидента проводится проверка.
Ранее Лайф писал, что житель Красноярска напал с ножом на медика и полицейских во время задержания, злоумышленника арестовали. По словам сестры, у него психическое расстройство. Пострадавшего врача доставили в больницу, его здоровью ничего не угрожает.
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