Заподозренный в коррупции экс-канцлер Австрии Курц уедет работать в США

Бывший австрийский канцлер Себастьян Курц в начале следующего года переедет работать в США. Об этом сообщает издание Österreich.

Отмечается, что речь идёт о частной компании в сфере инвестиций, контракт с которой Курц подписал ещё до католического Рождества. По данным издания, годовой доход бывшего канцлера Австрии будет оцениваться примерно в полмиллиона евро.