Заподозренный в коррупции экс-канцлер Австрии Курц уедет работать в США
По данным журналистов, его годовой заработок составит 500 тысяч евро.
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц © ТАСС / AP / Lisa Leutner
Бывший австрийский канцлер Себастьян Курц в начале следующего года переедет работать в США. Об этом сообщает издание Österreich.
Отмечается, что речь идёт о частной компании в сфере инвестиций, контракт с которой Курц подписал ещё до католического Рождества. По данным издания, годовой доход бывшего канцлера Австрии будет оцениваться примерно в полмиллиона евро.
Напомним, Себастьян Курц объявил об уходе в отставку 9 октября. До этого политика заподозрили в коррупции. В качестве преемника Курц предложил кандидатуру главы МИД республики, которого привели к присяге на должность канцлера через два дня.
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