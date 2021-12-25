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Заподозренный в коррупции экс-канцлер Австрии Курц уедет работать в США

По данным журналистов, его годовой заработок составит 500 тысяч евро.

25 декабря, 10:36
<p>Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц © ТАСС / AP / Lisa Leutner</p>

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц © ТАСС / AP / Lisa Leutner

Бывший австрийский канцлер Себастьян Курц в начале следующего года переедет работать в США. Об этом сообщает издание Österreich.

Отмечается, что речь идёт о частной компании в сфере инвестиций, контракт с которой Курц подписал ещё до католического Рождества. По данным издания, годовой доход бывшего канцлера Австрии будет оцениваться примерно в полмиллиона евро.

Экс-канцлер Австрии Курц официально подтвердил свой уход из политики

Экс-канцлер Австрии Курц официально подтвердил свой уход из политики

Напомним, Себастьян Курц объявил об уходе в отставку 9 октября. До этого политика заподозрили в коррупции. В качестве преемника Курц предложил кандидатуру главы МИД республики, которого привели к присяге на должность канцлера через два дня.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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