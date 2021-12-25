Военный оскорбил Байдена во время телефонной линии с детьми в канун Рождества

В ответ американский лидер лишь повторил последнюю фразу: "Вперёд, Брэндон!". Дело в том, что этот лозунг является эвфемизмом. Он появился после гонок NASCAR в Алабаме, когда победитель Брэндон Браун давал интервью репортёру NBC Sports. В этот момент на его фоне толпа начала скандировать оскорбительную фразу в отношении президента США, но журналист подумал, что люди кричат "Вперёд, Брэндон!". С тех пор эту цитату используют как ругательство в адрес главы Белого дома. Её печатают на баннерах и футболках во время протестов, а экс-президент США Дональд Трамп продаёт товары с этим лозунгом.