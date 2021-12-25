Военный оскорбил Байдена во время телефонной линии с детьми в канун Рождества
При этом американский лидер сделал вид, словно ничего не произошло, и продолжил отвечать на звонки.
Джо Байден. Фото © Facebook.com / President Joe Biden
Во время традиционного рождественского телефонного разговора президента США Джо Байдена и его жены с детьми американский военный дозвонился на линию, поздравил чету с наступающим праздником, а затем оскорбил президента, пишет газета The New York Post.
"Я надеюсь, что у вас тоже будет чудесное Рождество. Вперёд, Брэндон!" — сказал сотрудник Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.
В ответ американский лидер лишь повторил последнюю фразу: "Вперёд, Брэндон!". Дело в том, что этот лозунг является эвфемизмом. Он появился после гонок NASCAR в Алабаме, когда победитель Брэндон Браун давал интервью репортёру NBC Sports. В этот момент на его фоне толпа начала скандировать оскорбительную фразу в отношении президента США, но журналист подумал, что люди кричат "Вперёд, Брэндон!". С тех пор эту цитату используют как ругательство в адрес главы Белого дома. Её печатают на баннерах и футболках во время протестов, а экс-президент США Дональд Трамп продаёт товары с этим лозунгом.
Ранее Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном, оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей, а во время поездки в Ватикан он представился как "муж своей жены". Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище Джо Деменцио.
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