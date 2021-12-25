Iraqi Airways возобновила регулярные рейсы Багдад – Москва
В прошлом году сообщение приостановили из-за пандемии коронавируса.
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Авиакомпания Iraqi Airways возобновила прямые регулярные рейсы Багдад – Москва, сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково, который обслуживает эти перелёты.
Там отметили, что до конца зимнего расписания самолёты Boeing 737-800 будут летать раз в неделю.
А ранее Лайф рассказывал, что в МИД Белоруссии объяснили отмену рейса с беженцами из Минска в Багдад. При этом в планах авиакомпании Iraqi Airways ряд рейсов, которые будут осуществляться вечером 25 и 26 ноября.
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