Iraqi Airways возобновила регулярные рейсы Багдад – Москва

Там отметили, что до конца зимнего расписания самолёты Boeing 737-800 будут летать раз в неделю.

А ранее Лайф рассказывал, что в МИД Белоруссии объяснили отмену рейса с беженцами из Минска в Багдад. При этом в планах авиакомпании Iraqi Airways ряд рейсов, которые будут осуществляться вечером 25 и 26 ноября.