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Бастрыкин обсудил с Мирей Матьё проблему человеческой души

Певица поблагодарила собеседника за внимание к столь важным вопросам.

25 декабря, 10:50
<p>Фото © <a href="https://sledcom.ru/press/events/item/1642599/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба СК РФ</a></p>

Фото © Пресс-служба СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин побеседовал по телефону с французской певицей Мирей Матьё. В ходе разговора они обсудили духовность в жизни людей, так как для артистки творчество неразрывно связано с верой, сообщает пресс-служба ведомства.

"В телефонном разговоре с певицей Александр Иванович Бастрыкин обсудил значимость духовной составляющей в жизни каждого человека и творчестве музыкальных исполнителей, которой порой так не хватает молодому поколению", — говорится в сообщении СК РФ.

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В пресс-службе уточнили, что певица считает себя "послом не только французской, но и русской песни, и никогда не отказывает в выступлениях на российских площадках". Матьё поблагодарила главу СК за внимание к столь важным вопросам, обменялась с ним поздравлениями с Рождеством Христовым и наступающим Новым годом.

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Ранее Мирей Матьё заявила, что душа русского народа вызывает у неё восхищение, и призналась в любви к России. Певица рассказала, что Красная площадь и собор Василия Блаженного при взгляде из гостиницы напоминают ей своей известностью Эйфелеву башню в Париже.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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