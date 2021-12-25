Бастрыкин обсудил с Мирей Матьё проблему человеческой души

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин побеседовал по телефону с французской певицей Мирей Матьё. В ходе разговора они обсудили духовность в жизни людей, так как для артистки творчество неразрывно связано с верой, сообщает пресс-служба ведомства.

"В телефонном разговоре с певицей Александр Иванович Бастрыкин обсудил значимость духовной составляющей в жизни каждого человека и творчестве музыкальных исполнителей, которой порой так не хватает молодому поколению", — говорится в сообщении СК РФ.

В пресс-службе уточнили, что певица считает себя "послом не только французской, но и русской песни, и никогда не отказывает в выступлениях на российских площадках". Матьё поблагодарила главу СК за внимание к столь важным вопросам, обменялась с ним поздравлениями с Рождеством Христовым и наступающим Новым годом.