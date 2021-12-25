Барбара Брыльска рассказала, почему не будет в Новый год смотреть "Иронию судьбы"

Актриса Барбара Брыльска, сыгравшая главную женскую роль в фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", рассказала, что сохранила тёплые чувства к кинокартине, однако пересматривать её в новогодний вечер, как это делают многие россияне, она не будет.

"Зачем? Чтобы с высоты большого жизненного опыта подметить собственные актёрские ошибки? Нет", — рассказала актриса "Вечерней Москве".

Брыльска также призналась, что вторая часть фильма ей не понравилась, поэтому она надеется, что картину будут показывать на телеэкранах без продолжения. Актриса планирует провести этот Новый год с семьёй, в окружении внуков, сына и кошки.

"В определённом возрасте даме, чтобы быть по-прежнему красивой и получше себя чувствовать, надо хорошо высыпаться. Не вижу причин считать новогоднюю ночь исключением. Когда вам немного за 80, надо благодарить небеса за каждый день. Живёшь, мыслишь, двигаешься — и это уже чудесно", — считает Барбара Брыльска.