Пять советских фильмов, которые можно посмотреть вместо "Иронии судьбы"
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Подборка для тех, кто не хочет смотреть традиционные новогодние фильмы, но ценит советский кинематограф.
"Летят журавли" (1957)
Кадр из фильма "Летят журавли" © "Кинопоиск"
Награда: "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля.
Сложно сказать, какой это фильм — военный или мелодрама. В центре сюжета картины Михаила Калатозова пара влюблённых, в чьи судьбы жестоко врывается Вторая мировая.
"Война и мир" (1965)
Кадр из фильма "Война и мир" © "Кинопоиск"
Награды: "Оскар" и "Золотой глобус" за лучший фильм на иностранном языке.
Сюжет многосерийного фильма Сергея Бондарчука едва ли удастся рассказать в паре абзацев, да и завязку все и так знают с уроков литературы в школе. Картина, снятая по роману Толстого, стала первым советским фильмом, удостоившимся премии киноакадемии. Впрочем, затраты на производство всё объясняют: съёмки шли шесть лет, а в некоторых сценах снимались тысячи человек массовки.
"Восхождение" (1977)
Кадр из фильма "Восхождение" © "Кинопоиск"
Награда: "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля.
Картина режиссёра Ларисы Шепитько рассказывает о нелёгкой судьбе двух партизан, попавших в плен к фашистам. Пытки, допросы — всё это доводит солдат до крайней точки, когда они вынуждены решать, идти на сделку с совестью или нет. Каждый делает свой выбор.
"Москва слезам не верит" (1979)
Кадр из фильма "Москва слезам не верит" © "Кинопоиск"
Награда: "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.
Едва ли в Союзе нашёлся бы хоть один человек, который бы не смотрел легендарный фильм Меньшова. Но напомним, что вместе с советским зрителем ленту смотрел весь мир. Особое внимание к картине было приковано после того, как она взяла "Оскар".
"Тема" (1979)
Кадр из фильма "Тема" © "Кинопоиск"
Награда: "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля.
Не самый известный фильм этой подборки, но, очевидно, популярность — не главный показатель качества. По факту картина Глеба Панфилова была заказом Госкино, но из-за того, что она шла вразрез с позицией текущей власти, фильм отложили. А вот за границей лента, рассказывающая историю московского писателя, приехавшего за вдохновением в провинцию, отгремела.
Кадры из фильмов "Москва слезам не верит", "Летят журавли" © "Кинопоиск"