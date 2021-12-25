Пять советских фильмов, которые можно посмотреть вместо "Иронии судьбы"

"Летят журавли" (1957)

Кадр из фильма "Летят журавли" © "Кинопоиск"

Награда: "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля. Сложно сказать, какой это фильм — военный или мелодрама. В центре сюжета картины Михаила Калатозова пара влюблённых, в чьи судьбы жестоко врывается Вторая мировая.

"Война и мир" (1965)

Кадр из фильма "Война и мир" © "Кинопоиск"

Награды: "Оскар" и "Золотой глобус" за лучший фильм на иностранном языке. Сюжет многосерийного фильма Сергея Бондарчука едва ли удастся рассказать в паре абзацев, да и завязку все и так знают с уроков литературы в школе. Картина, снятая по роману Толстого, стала первым советским фильмом, удостоившимся премии киноакадемии. Впрочем, затраты на производство всё объясняют: съёмки шли шесть лет, а в некоторых сценах снимались тысячи человек массовки.

"Восхождение" (1977)

Кадр из фильма "Восхождение" © "Кинопоиск"

Награда: "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля. Картина режиссёра Ларисы Шепитько рассказывает о нелёгкой судьбе двух партизан, попавших в плен к фашистам. Пытки, допросы — всё это доводит солдат до крайней точки, когда они вынуждены решать, идти на сделку с совестью или нет. Каждый делает свой выбор.

"Москва слезам не верит" (1979)

Кадр из фильма "Москва слезам не верит" © "Кинопоиск"

Награда: "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Едва ли в Союзе нашёлся бы хоть один человек, который бы не смотрел легендарный фильм Меньшова. Но напомним, что вместе с советским зрителем ленту смотрел весь мир. Особое внимание к картине было приковано после того, как она взяла "Оскар".

"Тема" (1979)

Кадр из фильма "Тема" © "Кинопоиск"