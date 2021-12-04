Пять примеров отечественной косметики, которые мы обходим стороной, а иностранцы считают находкой

Хозяйственное мыло

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Сейчас российские хозяйки редко используют хозяйственное мыло, да и то — для уборки. Для всего остального — десятки тюбиков, бутылочек и склянок. А вот в других странах его используют буквально везде. Причём моют руки им редко, а вот голову — за милую душу. Многие отмечают, что волосы после такого средства становятся шелковистыми. Ещё весьма частый вариант за бугром — натереть кусок мыла на тёрке и засыпать эту стружку в барабан стиральной машины.

Мумиё

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О мумиё знают уже во всём мире. Лечебный горный воск рекомендуют использовать как средство против растяжек, маску для лица, и это ещё не весь список. Но далеко не все наши красавицы уделяют мумиё должное внимание. Кто знает, может быть, всё потому, что добывают его у них под боком — в России.

Детский крем

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Детским кремом ещё несколько десятилетий назад пользовались мамочки по всему Советскому Союзу. Он отлично справлялся с поставленными задачами, а стоит совсем недорого. Сейчас в России "продвинутые родители" стараются покупать детишкам всё только зарубежное, и крем тоже. И ведь они не подозревают, что тот самый советский крем продаётся на Ebay не то что втридорога — 500 рублей вместо 50 у нас во всех розничных магазинах. Для зарубежных покупателей это находка, и крем буквально нарасхват.

Дегтярное мыло

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Сейчас в России дегтярным мылом пользуются разве что приверженцы народной медицины. Брусок за 50 рублей не только обеззаразит руки, но и может избавить от прыщей, зуда и даже пигментных пятен. Об этом узнали и на Западе. Однако сэкономить на лечении у них едва ли получится. К примеру, на Amazon за три бруска просят 1100 рублей. И берут ведь, да ещё как!

Тональный крем "Балет-2000"

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