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Опубликовано 4 декабря 2021, 11:33
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Пять примеров отечественной косметики, которые мы обходим стороной, а иностранцы считают находкой

Оглавление
Хозяйственное мыло
Мумиё
Детский крем
Дегтярное мыло
Тональный крем "Балет-2000"

Пока у нас в стране все модницы пользуются исключительно импортной косметикой, зарубежные красавицы уже давно заметили преимущества товаров, которые производят в России. Рассказываем, каких именно.

Хозяйственное мыло

Фото © Twitter / Kim_Chen_Un

Фото © Twitter / Kim_Chen_Un

Сейчас российские хозяйки редко используют хозяйственное мыло, да и то — для уборки. Для всего остального — десятки тюбиков, бутылочек и склянок. А вот в других странах его используют буквально везде. Причём моют руки им редко, а вот голову — за милую душу. Многие отмечают, что волосы после такого средства становятся шелковистыми. Ещё весьма частый вариант за бугром — натереть кусок мыла на тёрке и засыпать эту стружку в барабан стиральной машины.

Мумиё

Фото © Twitter / NashAltai

Фото © Twitter / NashAltai

О мумиё знают уже во всём мире. Лечебный горный воск рекомендуют использовать как средство против растяжек, маску для лица, и это ещё не весь список. Но далеко не все наши красавицы уделяют мумиё должное внимание. Кто знает, может быть, всё потому, что добывают его у них под боком — в России.

Детский крем

Фото © Ebay

Фото © Ebay

Детским кремом ещё несколько десятилетий назад пользовались мамочки по всему Советскому Союзу. Он отлично справлялся с поставленными задачами, а стоит совсем недорого. Сейчас в России "продвинутые родители" стараются покупать детишкам всё только зарубежное, и крем тоже. И ведь они не подозревают, что тот самый советский крем продаётся на Ebay не то что втридорога — 500 рублей вместо 50 у нас во всех розничных магазинах. Для зарубежных покупателей это находка, и крем буквально нарасхват.

Дегтярное мыло

Фото © Twitter / prikolnocc

Фото © Twitter / prikolnocc

Сейчас в России дегтярным мылом пользуются разве что приверженцы народной медицины. Брусок за 50 рублей не только обеззаразит руки, но и может избавить от прыщей, зуда и даже пигментных пятен. Об этом узнали и на Западе. Однако сэкономить на лечении у них едва ли получится. К примеру, на Amazon за три бруска просят 1100 рублей. И берут ведь, да ещё как!

Тональный крем "Балет-2000"

Фото © Ebay

Фото © Ebay

Сейчас о тональном креме "Балет-2000" можно услышать лишь в ироническом контексте. Мол, им пользуются лишь те, кто совсем не разбирается в косметике. Может, это и так, но факт остаётся фактом — дешёвенький "Балет" продаётся на Ebay по 900 рублей за 40-граммовый тюбик. В отзывах комментаторы просят не рассказывать другим об этой находке, мол, иначе заказов будет ещё больше, а цена вырастет...

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Фото © Twitter / prikolnocc, Ebay

Сергей Трофимов
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