Кто больше всего упал в глазах публики: Знаменитости обманывали зрителей шоу "Звёзды в Африке" вплоть до финала В воскресенье станет известно, кто выйдет победителем проекта, но теперь это уже никому не интересно. 24 декабря, 21:40 Фото © Instagram / yarushinstanislav

Реалити-шоу "Звёзды в Африке" вышло в эфир этой осенью, и у зрителей появилась возможность увидеть, на какие гадости способны знаменитости ради рейтингов и внимания. Согласно условиям игры 15 участников должны выполнять весьма противные задания, только тогда они получают еду, в конце по результатам голосования выбывает слабейший. Этого стало вполне достаточно, чтобы столкнуть отечественных звёзд лбами, а вот для высоких рейтингов им пришлось включить фантазию...

Участники реалити-шоу. Фото © Instagram / yarushinstanislav

Театр одного актёра

Стас Ярушин — вот уж кого зрители по-настоящему теперь ненавидят. 40-летний актёр неоднократно доводил своих коллег до бешенства, оскорбляя их и пытаясь всячески унизить. Досталось даже девушкам — модели Вике Одинцовой, которую Ярушин заподозрил в эскорте, а также самой младшей участнице проекта — Юле Гаврилиной. Он довёл тиктокершу до слёз в первой же серии. Впрочем, Гаврилиной не нужно было особого повода, чтобы заплакать.

Вика Одинцова и Юлия Гаврилина. Кадры из видео © YouTube / Звёзды в Африке и Звёзды в Африке

Происходило всё по проверенной схеме: Ярушину нужен был только повод — он тут же вцеплялся в свою жертву и начинал её раскручивать на эмоции. В случае с Викой Одинцовой актёра возмутил тот факт, что модель купила себе автомобиль премиум-класса.

Вика, скажи мне честно, ты сама себя обеспечиваешь? У тебя никаких тылов? Никто не прикрывает тебя финансово, есть спонсоры? Стас Ярушин

Ещё одной жертвой Ярушина стал его бывший коллега по съёмочной площадке "Универа" Андрей Гайдулян, в чью сторону неоднократно летели оскорбления. Стас считал его "фартожопым" балластом и каждый раз пытался выгнать актёра из проекта, но сам оказался в номинации. В итоге у Ярушина в прямом смысле слетела крыша. Он разнёс своё место в спальне, бросая вещи в других участников, а после сбежал из лагеря.

Ярушин устроил погром в лагере. Видео © RuTube / Звезды в Африке, 11-й выпуск

Ситуация накалилась до какого-то сверхбезумия, поэтому возник вполне резонный вопрос: разве может любимый актёр из сериала "Универ" быть настолько отвратительным человеком? Не надо обладать экстрасенсорными способностями, чтобы понять, что что-то здесь неладно, особенно когда дело касается телевидения. И это подтвердили уже несколько участников после того, как покинули проект, в том числе и сам Ярушин.

Так где же правда?

Оказалось, что слёзы, срывы, скандалы — лишь актёрская игра участников, о чём, судя по всему, говорилось в контракте реалити-шоу. Об этом Ярушин рассказал, пытаясь хоть как-то вернуть себе репутацию и поставить жирную точку в лживом представлении. Актёр признался, что в жизни является полной противоположностью тому образу, который ему пришлось придумать для того, чтобы шоу оставалось интересным для зрителей.

На шоу мы попали в игру, в которой все стремятся победить. Она ничем не отличается от покера, где блефуют и обманывают. Она ничем не отличается от игры в мафию, в которую вы все играете! Стас Ярушин

Позже он выложил совместное видео с Юлей Гаврилиной, которая неоднократно плакала из-за его нападок. Звёзды вели себя как ни в чём не бывало, признавшись, что у них хорошие отношения. Оказалось, что вне камер Ярушин и вовсе относился к тиктокерше словно к собственной дочке.

Ярушин и Гаврилина рассказали правду. Видео © TikTok / yarushinstanislav

Всё зашло слишком далеко

Подставным оказался и роман Айзы Долматовой с бывшим футболистом Вячеславом Малафеевым, которого дома ждали жена и трое детей. Впрочем, это не остановило блогершу, и она спокойно сидела у него на коленях, задавая вопросы интимного характера. Участники сблизились до такой степени, что Айза назвала спортсмена идеальным мужчиной, о котором всегда мечтала. Масла в огонь подлила и жена Малафеева, которая сразу же заявила, что они с мужем расстаются. Был ли это очередной пиар-ход? Вполне возможно, что развод маячил на горизонте уже давно, а шоу стало отличной возможностью сделать его публичным. Тем не менее супруги сохранили дружеские отношения и продолжают вместе воспитывать детей.

Айза Долматова флиртует с Малафеевым. Видео © Telegram / Anton S Live

А вот Айзе пришлось несладко. На неё тут же накинулись с критикой, и блогерша поспешила оправдаться, что со спортсменом она больше не общается. Девушка также заявила: "Каждый найдёт для себя на этом проекте антигероя, но самое главное — не стройте никаких выводов по тому, что вы видите на телеэкранах, в этом шоу нет плохих людей, каждый достоин уважения".

Что ждать от финала

Зрители заполонили социальные сети своим недовольством по поводу полуфинала. Пользователи уверяют, что соревнование было нечестным и Светлану Пермякову подставили, чтобы она выбыла из шоу. Участницы должны были развязать верёвку и заполучить звезду, но актрисе до последнего момента это не удавалось, и она проиграла.

Подстроено всё, Света достойнее, как ни крути, и верёвку намочили Свете специально deviant_moon_taro_669

Действительно, как-то странно с верёвками. У Юлии такие длинные ногти, что очень затрудняет развязывание узлов, а она за секунды с ними справилась, а Света нет mvg20_19

Светлана Пермякова. Кадры из видео © YouTube / Звёзды в Африке

В итоге реалити-шоу "Звёзды в Африке" строилось лишь на одних скандалах, а сами испытания отошли на второе место. Выдержать этот хаос смогли только два участника — как ни странно, в финале оказались Юлия Гаврилина и Вячеслав Малафеев. В воскресенье, 26 декабря, они поборются за главный приз в 5 млн рублей, который затем будет отправлен в благотворительный фонд.

Авторы Мария Паламарчук