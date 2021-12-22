Утеряно главное: Что сделали интриги с сериалом "Секс в большом городе" и почему премьера тащит создателей на дно Чего лишился сериал после перезагрузки спустя 17 лет и почему зрителям тяжело смотреть на любимых актёров. 21 декабря, 21:40 © "И просто так", режиссёр Майкл Патрик Кинг, сценарист Майкл Патрик Кинг / Kinonews

Продолжение "Секса в большом городе", которое сняли спустя 17 лет после заключительной серии шестого сезона, оказалось для многих вместо сеансов ностальгии встречей с неизведанным. Изменились актёры, смыслы, и исчезла лёгкость, с которой герои судачили о главном в своей жизни — о сексе. Впрочем, не заладилось всё с самого начала.

Как изменились героини сериала "Секс в большом городе"

Об этом предупреждала и актриса Ким Кэтролл, которая играла одну из подруг — Саманту. Звезда сразу отказалась от проекта, ведь постаревшие героини, размышляющие о сексе в каждом эпизоде, — непривычное зрелище. Отчасти она оказалась права — в Сети уже прошлись по внешности актрис, которые всеми правдами и неправдами пытаются казаться моложе. В итоге выглядят они максимально неестественно, а от прежних модных нарядов не осталось и следа. Особенно досталось 56-летней Кристин Дэвис, когда папарацци удалось сделать пару кадров со съёмок. Лицо Шарлотты стало похоже на подушку, что, как правило, происходит из-за слишком большого количества инъекций.

Кристин Дэвис в роли Шарлоты Йорк в шестом сезоне и первой серии "И просто так". Фото © V-bolshom-gorode.ru и Kinonews.ru

Кэрри Брэдшоу, которую играет 56-летняя Сара Джессика Паркер, тоже досталось. Но актриса не стала терпеть и поставила хейтеров на место: "Я знаю, как я выгляжу. Но у меня нет выбора. Что мне делать? Остановить старение? А может, исчезнуть?"

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу в шестом сезоне "Секс в большом городе" и в первой серии "И просто так". Фото © V-bolshom-gorode.ru и Kinonews.ru

Изменился и образ Миранды Хоббс, роль которой исполняет Синтия Никсон. Актриса не закрасила седину, и многие фанаты оказались этим недовольны. В сериале её героиня выглядела неухоженной для своих лет, а от былой красоты и лоска не осталось и следа.

Синтия Никсон в роли Миранды Хоббс в шестом сезоне "Секс в большом городе" и в первой серии "И просто так". Фото © V-bolshom-gorode.ru и Kinonews.ru

Скандалы и интриги в фильме "Секс в большом городе"

Тем не менее это не главная причина, по которой Ким Кэтролл не участвовала в проекте. Ещё в 2017 году она раскрыла фанатам жестокую правду о знаменитых "подружках" из Нью-Йорка. Оказалось, что отношения актрис были токсичными, и Кэтролл всячески избегала коллег вне площадки. Особенно Сару Джессику Патрик. То ли зависть, то ли действительно разные взгляды на жизнь — остаётся лишь гадать, но этого оказалось достаточно, чтобы 65-летняя Кэтролл сказала режиссёрам нет. Конечно, для фанатов её ответ стал очередным ударом, но она не собиралась идти у них на поводу.

Некоторые отзывы на мой отказ были удивительными. Мне писали: "Я работаю в банке, и мне не нравятся коллектив, расписание, но я делаю это. Почему бы и вам просто не сделать это?!" Они требовали дать им то, чего они хотят, как бы говорили: "Я несчастен, и пусть ты тоже будешь несчастной". Но мне повезло, у меня есть право выбора: я могу не работать над проектом. Я никогда не стала бы делать то, чего не хочу делать Ким Кэтролл в подкасте Women's Prize for Fiction

Ким Кэтролл в роли Саманты Джонс в шестом сезоне "Секс в большом городе" и вне съёмок в 2021 году. Фото © V-bolshom-gorode.ru и Instagram / kimcattrall

Череда смертей

Ещё одной крупной потерей для сериала стал Уилли Гарсон, который играл лучшего друга главной героини Кэрри Брэдошу. В сентябре, незадолго до выхода сериала, актёр скончался от рака поджелудочной железы, который обнаружили слишком поздно. Поэтому 57-летний Гарсон решил никому не рассказывать о своей болезни, чтобы лишний раз не беспокоить. После его смерти многие актёры писали о Уилли как о самом светлом и добром человеке, с которым им приходилось работать. Так оно и было. В 2009 году Гарсон усыновил ребёнка, став для него настоящим примером. Нейтан пошёл по стопам отца и сейчас снимается в своём первом сериале.

Уилли Гарсон в роли Стэнфорда Блэтча в шестом сезоне "Секс в большом городе" и его последний снимок в соцсетях. Фото © V-bolshom-gorode.ru и Instagram / willie.garson

Но одной смерти оказалось для сценаристов недостаточно, и тогда они забили последний гвоздь в гроб сериала "И просто так". Речь идёт про кончину в первой же серии мистера Бига, которого играет Крис Нот. Всё это время зрители мечтали, чтобы он наконец был вместе с главной героиней, а потом его просто убивают на велотренажёре. Возмущению нет предела, но ещё больше не повезло производителю спортинвентаря Peloton. Перезапуск сериала обрушил его акции на 17%. Поэтому компания поспешила выпустить рекламный ролик, в котором мистер Биг жив и здоров вместе со своим инструктором по сайклингу Аллегрой. В комментарии также объяснили, что герой умер из-за вредных привычек, а не занятий спортом.

Рекламный ролик компании Peloton. Видео © YouTube / equalman

Почему Мистера Бига обвинили в изнасилованиях

Впрочем, сейчас ролик уже удалён, поскольку на этой неделе Криса Нота обвинили в двух изнасилованиях. Согласно показаниям женщин, нападения произошли в 2004 и 2015 годах. Одна из жертв работала в фирме, клиентом которой был Крис Нот. Актёр пригласил девушку к себе, а после без спроса поцеловал её и затащил в кровать. Другая пострадавшая познакомилась со звездой в клубе, где работала официанткой. Актёр тоже пригласил её домой, где надругался на девушкой.

Крис Нот в роли Мистера Бига в шестом сезоне "Секс в большом городе" и первой серии "И просто так". Фото © V-bolshom-gorode.ru и Кадр из видео YouTube / "И просто так" | Трейлер | "Амедиатека" (2021)

Актриса сериала "Закон и порядок" Зои-Листер Джон написала в Instagram, что эти две истории вполне могут быть реальными. По её словам, Нот однажды "подошёл ко мне, обнюхал мою шею и прошептал: "Ты хорошо пахнешь". Она также добавила, что Нот — "сексуальный хищник". Несмотря на то что вина актёра ещё не доказана, последствия не заставили себя ждать. Инсайдер сообщил, что жена отказалась праздновать с ним Рождество, а агент прекратил сотрудничество со звездой. Сам Крис Нот всячески опровергает эти обвинения, но кто теперь его послушает?

Авторы Мария Паламарчук