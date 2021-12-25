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Атомную подлодку "Генералиссимус Суворов" вывели из эллинга на "Севмаше"

Отличия кораблей данной серии — в улучшенных манёвренных качествах, повышении безопасности, снижении уровня шума и совершенствовании функции удержания на глубине.

25 декабря, 11:14

Северодвинск. Стратегическая атомная подводная лодка проекта 955А (класс "Борей-А") "Князь Владимир" в акватории Белого моря. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В Северодвинске достроен второй серийный ракетоносец проекта "Борей-А" — "Генералиссимус Суворов". Как сообщили на предприятии "Севмаш", сейчас начнётся проверка работы атомной подлодки во всех режимах. Уже в следующем году она поступит на службу на Тихоокеанский флот.

"Генералиссимус Суворов" был заложен на "Севмаше" в 2014 году. Это четвёртое поколение атомоходов усовершенствованного проекта "Борей-А". Отличия данной серии — в улучшенных манёвренных качествах, повышении безопасности, снижении уровня шума и совершенствовании функции удержания на глубине. По словам главнокомандующего ВМФ Николая Евменова, корабли проекта "Борей-А" уже доказали свою надёжность, охраняя рубежи страны.

"Уже более 20 лет не было такой массовой и закладки, и постройки, и приёма. С 1991 года страна не принимала столько боевых кораблей в части, касающейся ракетных подводных крейсеров. На следующий год у нас в планах приём достаточно большого количества кораблей", — отметил Евменов.

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Напомним, 21 декабря этого года в состав флота уже были переданы ракетоносец той же серии "Князь Олег" и атомная подводная лодка "Новосибирск" проекта "Ясень-М". А уже в 2023 году для ВМФ начнут строительство ещё двух подлодок серии "Борей-А". Всего со дня основания "Севмаш" построил 136 атомных подводных лодок.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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