Атомные крейсеры "Князь Олег" и "Новосибирск" вошли в состав ВМФ России
По мнению президента страны, оснащённые ракетами подлодки являются грозной ударной силой.
Россия, Северодвинск. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Олег". Фото © ТАСС / Олег Кулешов
Президент РФ Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны дал старт церемонии приёма атомных подводных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск" в состав Военно-морского флота России.
"Сегодня на атомных подводных лодках "Князь Олег" и "Новосибирск" поднимаются военно-морские флаги, новые ракетоносцы входят в состав Военно-морского флота", — сказал российский лидер.
По его мнению, оснащённые ракетами подлодки являются грозной ударной силой страны. Президент напомнил, что многоцелевой крейсер "Новосибирск" благодаря крылатым ракетам "Калибр" и "Оникс" способен не только бороться с морскими целями, но и наносить высокоточные удары по наземным объектам. Путин поблагодарил сотрудников "Севмаша", которые приняли участие в строительстве подлодок, и отметил, что в ближайшее время корабли пополнят состав Тихоокеанского флота.
"[Подлодки] заметно повысят его боевой потенциал, будут обеспечивать безопасность России, надёжную защиту наших национальных интересов в Мировом океане", — сказал президент.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил о пополнении ВМФ кораблями и подлодками в 2021 году. По его словам, до 2030 года будет построено ещё более 30 различных судов.
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