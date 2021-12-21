Атомные крейсеры "Князь Олег" и "Новосибирск" вошли в состав ВМФ России

Президент РФ Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны дал старт церемонии приёма атомных подводных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск" в состав Военно-морского флота России.

"Сегодня на атомных подводных лодках "Князь Олег" и "Новосибирск" поднимаются военно-морские флаги, новые ракетоносцы входят в состав Военно-морского флота", — сказал российский лидер.

По его мнению, оснащённые ракетами подлодки являются грозной ударной силой страны. Президент напомнил, что многоцелевой крейсер "Новосибирск" благодаря крылатым ракетам "Калибр" и "Оникс" способен не только бороться с морскими целями, но и наносить высокоточные удары по наземным объектам. Путин поблагодарил сотрудников "Севмаша", которые приняли участие в строительстве подлодок, и отметил, что в ближайшее время корабли пополнят состав Тихоокеанского флота.

"[Подлодки] заметно повысят его боевой потенциал, будут обеспечивать безопасность России, надёжную защиту наших национальных интересов в Мировом океане", — сказал президент.