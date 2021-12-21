Путин подписал закон о расширении полномочий полиции

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о расширении полномочий полиции, включающий в себя также перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили и проникать в жильё без присутствия хозяина.

Так, в документе уточняется, что правоохранители получат на это право в случае необходимости спасения жизни граждан, для обеспечения безопасности или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, а также для задержания подозреваемых, обвиняемых или пойманных с поличным преступников. Также сотрудники правопорядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

При этом из документа были исключены пункты, которые освобождали сотрудников правопорядка от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.