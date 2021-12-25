Роскомнадзор обязал соцсети удалить аккаунты проекта "ОВД-Инфо"

Роскомнадзор подтвердил ограничение доступа к сайту "ОВД-Инфо"* на основании решения суда, администрациям соцсетей направили запросы с требованием удалить аккаунты организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На основании судебного решения Луховицкого районного суда Московской области Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации адрес медиапроекта НКО "ОВД-Инфо", признанного Минюстом России иностранным агентом", — говорится в сообщении.

Как уточняется, запрещённой признаётся информация медиапроекта, "направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещённая на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации".

"С учётом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ", — отметили в Роскомнадзоре.

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к заблокированному каналу RT. По данным ведомства, с начала 2020 года видеохостинг 25 раз ограничивал доступ к российским СМИ и их материалам. Наиболее часто ограничения накладываются как раз на RT.