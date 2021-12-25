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В Сочи продлили штормовое предупреждение ещё на день

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

25 декабря, 11:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Сочи до 26 декабря сохранятся сильные ветры, в связи с чем объявленное в регионе штормовое предупреждение продлевается ещё на день, сообщается на официальном сайте администрации города.

"Штормовое предупреждение Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Чёрного и Азовского морей продлено до конца суток 26 декабря. В Сочи ожидается усиление ветра до 15–20 м/с. В предгорьях ночью и утром местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, туман, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении.

Уточняется, что городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта быть внимательными, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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