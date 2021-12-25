В Сочи продлили штормовое предупреждение ещё на день

В Сочи до 26 декабря сохранятся сильные ветры, в связи с чем объявленное в регионе штормовое предупреждение продлевается ещё на день, сообщается на официальном сайте администрации города.

"Штормовое предупреждение Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Чёрного и Азовского морей продлено до конца суток 26 декабря. В Сочи ожидается усиление ветра до 15–20 м/с. В предгорьях ночью и утром местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, туман, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении.

Уточняется, что городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта быть внимательными, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.