Под Калугой пенсионерку-поджигательницу задержали за убийство двух человек

В Калужской области 61-летнюю пенсионерку заподозрили в поджоге дома, в результате которого погибло два человека. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК России.

Пожар произошёл 23 декабря в селе Износки. После того как пламя было потушено, спасатели обнаружили в сгоревшем помещении тела двух человек. Как позже было установлено, 52-летний мужчина и 56-летняя женщина скончались от отравления угарным газом.

Следователи возбудили уголовное дело и в кратчайшие сроки нашли вероятного поджигателя. Им оказалась 61-летняя местная жительница, которая перед пожаром была в доме погибших. По мнению правоохранителей, между ними и женщиной произошла ссора, после которой пенсионерка подожгла шланг, идущий от газового баллона в помещение.

"Подозреваемая задержана. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СК.