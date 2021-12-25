Под Калугой пенсионерку-поджигательницу задержали за убийство двух человек
Следствие считает, что незадолго до пожара между погибшими и подозреваемой произошла ссора.
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В Калужской области 61-летнюю пенсионерку заподозрили в поджоге дома, в результате которого погибло два человека. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК России.
Пожар произошёл 23 декабря в селе Износки. После того как пламя было потушено, спасатели обнаружили в сгоревшем помещении тела двух человек. Как позже было установлено, 52-летний мужчина и 56-летняя женщина скончались от отравления угарным газом.
Следователи возбудили уголовное дело и в кратчайшие сроки нашли вероятного поджигателя. Им оказалась 61-летняя местная жительница, которая перед пожаром была в доме погибших. По мнению правоохранителей, между ними и женщиной произошла ссора, после которой пенсионерка подожгла шланг, идущий от газового баллона в помещение.
"Подозреваемая задержана. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СК.
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